Con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, molte persone approfittano di questi giorni di vacanza per rilassarsi guardando serie e film su piattaforme come Netflix. La selezione proposta questa settimana include diversi titoli, ideali per trascorrere il tempo in modo piacevole e senza fretta. Si tratta di un’occasione per godersi nuovi contenuti o riscoprire vecchi preferiti durante le festività.

È finalmente primavera, sta per arrivare Pasqua ed è il momento giusto per fermarsi qualche giorno e dedicare un po' di tempo al sano riposo. E per tutti gli amanti delle serie tv ecco le migliori in arrivo su Netflix questa settimana che potrete gustarvi proprio nel weekend di Pasqua in pieno relax. Tranquilli, ce n'è per tutti i gusti Netflix infiammerà gli schermi con I peccati di Kujo, un adattamento live action del popolare manga di Shohei Manabe (L'usuraio) "Sins of Kujo". La serie promette un'emozionante esplorazione della legge, della moralità e del lato oscuro della società moderna, con un cast di talento e un team creativo di alto livello. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana di Pasqua

Articoli correlati

Leggi anche: Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Entrando nel 2026 come DEREK | Stranger Things 5

Una selezione di notizie su Le serie e i film da vedere su Netflix...

Temi più discussi: Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana; 30 serie tv da guardare su Netflix – Le novità di aprile 2026; Le serie tv e i film più visti su Netflix fino al 25 marzo; Harry e Meghan Markle produrranno una serie per Netflix tratta da Polo.

I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Peaky Blinders: The Immortal Man a ScarpettaI cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle du ... blitzquotidiano.it

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Aprile 2026: le serie e i film da non perdere da La Legge di Lidia Poet a Non abbiam bisogno di paroleNetflix, tutte le uscite e le novità del mese di Aprile 2026: le serie e i film da non perdere. Attesa per La Legge di Lidia Poët. superguidatv.it

Baki-Dou The Invincible Samurai conferma il 2º cour con un teaser, l’anime continuerà su Netflix La serie tratta dal manga di Keisuke Itagaki proseguirà con una nuova tranche di episodi in esclusiva sulla piattaforma, mentre il 1º cour sarà trasmesso anche in t - facebook.com facebook

Netflix: tutti i film e le serie TV di aprile 2026 x.com