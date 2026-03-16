Quattro film e cinque serie tv da vedere su Prime Video questa settimana 16-22 marzo

Quattro film e cinque serie tv sono disponibili su Prime Video questa settimana, dal 16 al 22 marzo. La selezione include diversi generi e storie, offrendo agli utenti un’ampia scelta di contenuti da guardare durante questa fase di transizione verso la primavera. La piattaforma propone nuove uscite e titoli già noti, pronti a intrattenere il pubblico in questi giorni.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo L'ultimo episodio di Alex Cross 2, il reality di The Show, Invincible 4 e molto altro: i titoli da non perdere nei prossimi giorni su Prime Video Nella settimana che porta all'inizio della primavera c'è molto da guardare su Prime Video: per aiutarvi a decidere, ecco i nostri consigli streaming. Partiamo dalle novità segnalando l'ultimo episodio di Alex Cross 2, e poi il nuovo reality show dei The Show, Vita Nova, ma anche la quarta stagione di Invincible, il film thriller spagnolo Agente Zeta, la serie tv thriller romantica argentina Amor Animal e infine Deadloch 2, l'atteso ritorno della divertente serie crime australiana. 🔗 Leggi su Today.it

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Una raccolta di contenuti su Prime Video

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