Le proiezioni sulle liste | Pd in testa

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tardo pomeriggio è stata diffusa la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sulle liste elettorali. Secondo i dati, il Partito Democratico si trova in testa con una percentuale superiore rispetto agli altri schieramenti. La proiezione riguarda le preferenze espresse e le percentuali di voto stimato per ciascun partito. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali variazioni rispetto alle precedenti consultazioni.

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Nel tardo pomeriggio è stata diffusa la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai sulle liste. La copertura del campione è importante: il 48%. Emerge il vantaggio del Pd, al 21,6%, segue FdI al 18,7%. La lista Fare è al 13%, Fi-Udc è all'8,5%, Scelgo Arezzo è al 6,9%, Avs è al 4,7%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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