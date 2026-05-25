Faenza | Il Pd domina tra le liste

Stando ai primi risultati ufficiosi, sarebbe il Partito Democratico a dominare la gare delle liste a Faenza con il 42,93% dei consensi. Molto staccate seguono al 13,89% Faenza Insieme e al 12,74% Fratelli d'Italia, entrambe nella coalizione a sostegni di Padovani. Quindi al 10,57% si trova la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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