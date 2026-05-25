Faenza | Il Pd domina tra le liste
A Faenza, i primi risultati ufficiosi indicano che il Partito Democratico ottiene il 42,93% dei voti nelle preferenze per le liste. La vittoria sembra confermarsi con una percentuale significativa rispetto agli altri gruppi politici. La distribuzione dei voti mostra un chiaro vantaggio del Pd, che si posiziona davanti alle altre forze politiche presenti alle urne.
Stando ai primi risultati ufficiosi, sarebbe il Partito Democratico a dominare la gare delle liste a Faenza con il 42,93% dei consensi. Molto staccate seguono al 13,89% Faenza Insieme e al 12,74% Fratelli d'Italia, entrambe nella coalizione a sostegni di Padovani. Quindi al 10,57% si trova la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieriIl 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali a Faenza, con diverse liste che presentano i loro candidati consiglieri.
Leggi anche: Elezioni amministrative a Faenza: la guida con tutte le liste e i candidati per un posto in Comune