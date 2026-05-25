Un calciatore rischia una sanzione significativa dopo una prestazione discutibile, mentre un altro si distingue per un intervento che ha salvato il risultato. Il primo, con una valutazione di 5,5, ha mostrato incertezze nelle uscite e nei rinvii, creando insicurezza. Il secondo, con un 6,5, è stato fermato solo dalla traversa, contribuendo alla difesa. Nessun altro dettaglio sulle azioni o sul risultato finale.

THIAM 5,5. Rischia in uscita e anche sui rinvii. Pur senza subire tiri dà poca sicurezza. BIRINDELLI 6,5. Sfortunato sulla traversa dopo pochi minuti. Dietro fa il suo con qualità. RAVANELLI 6. Alterna disattenzioni ad ottime chiusure. CARBONI 6,5. Dalle sue parti ci sono avversari pericolosi, se la cava. BAKOUNE 6,5. Affronta con personalità la doppia fase, non sente il peso del match. COLOMBO 6. Vedi Bakoune. Non sfigura al cospetto di rivali di qualità. PESSINA 6,5. Più utile in fase di interdizione, che in costruzione. Cresce nella ripresa. AZZI 6. Fatica a scatenare la propria corsa, ma difende con ordine. COLPANI 5. Timido e anche poco preciso nei cross e nel palleggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Thiam rischia tanto. Birindelli fermato solo dalla traversa

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