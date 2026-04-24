PAGELLE e TABELLINO Monza-Modena 1-0 | ‘golazo’ Birindelli Ambrosino delude

Nel match tra Monza e Modena, disputato all'U-Power Stadium, la squadra di casa ha vinto 1-0 grazie a un gol spettacolare di Birindelli. La partita, valida per la 36ª giornata di Serie B, ha visto un rendimento alterno tra i calciatori delle due formazioni. Durante l'incontro, Ambrosino non ha invece soddisfatto le aspettative, risultando tra i peggiori in campo. Sono stati stilati i voti e le valutazioni dei protagonisti, con i top e i flop della sfida.

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie B Samuele Birindelli a segno (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Monza-Modena. MONZA TOP: Birindelli 7,5 – La prodezza del figlio d’arte sblocca la partita, strappando gli applausi dell’ex Brianteo. Gol di pregevole fattura: la volée del laterale brianzolo non lascia scampo a Pezzolato. Quinto centro stagionale (pesantissimo per la corsa promozione) e solito su e giù per la fascia. Pendolino. FLOP: Cutrone 5,5 – Per una volta non fa la voce grossa e questa è già una notizia. Serata poco brillante per il numero dieci di casa, che non trova lo spunto delle giornate migliori.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Monza-Modena 1-0: ‘golazo’ Birindelli, Ambrosino delude Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Monza-Palermo 3-0: Petagna rinato, Pohjanpalo non graffiaVoti, top e flop del big match dell’U-Power Stadium, valido per la 30° giornata del campionato di Serie B. PAGELLE e TABELLINO Monza-Venezia 1-1: brilla Yeboah, Pessina glacialeVoti, top e flop del big match dell’U-Power Stadium, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie B Matteo Pessina, capitano del Monza (Ansa)... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le pagelle di Modena - Frosinone | Massolin dipinge, De Luca gladiatore. I cambi sprecano; Sampdoria-Monza 0-3: brianzoli spietati, blucerchiati ko al Ferraris; Sampdoria-Monza 0-3, pagelle: Abildgaard in difficoltà, Pierini e Brunori non pungono; Tutti in gioco - Powered by DAZN Bet Club in Diretta Streaming | DAZN IT. Diretta Monza Modena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per la trentaseiesima giornata di Serie B 2025/2026.Diretta Monza Modena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per il trentaseiesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Serie B 2025-2026: Monza-Modena, le probabili formazioniMonza e Modena scendono in campo alle 19 per la partita valida per la 36esima giornata di Serie B. I brianzoli sono in piena volata per la promozione diretta in A con Venezia e Frosinone e i 3 punti i ... sportal.it Il Monza batte il Modena e si avvicina alla Serie A: basta Birindelli, i brianzoli agganciano momentaneamente il Venezia in vetta alla B - facebook.com facebook #Modena, senti #Rivetti: « #Bianco Un rimpianto» - #Calcio #SerieB #Monza x.com