le pagelle edwards azzanna anche in difesa diouf e diarra le nuove due torri

Notizia in breve

Un giocatore ha ottenuto un punteggio di 7,5, grazie a 4 rimbalzi, un recupero e 3 assist in 21 minuti e mezzo di gioco. In quella stessa partita, ha effettuato un recupero con scippo a un avversario di Trento, che ha avuto un valore particolare. La partita ha visto anche la presenza di altri giocatori, tra cui Edwards, che si è distinto anche in difesa, e Diouf e Diarra, definiti le nuove Due Torri.