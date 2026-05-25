Le pagelle Edwards azzanna anche in difesa Diouf e Diarra le nuove Due Torri
Un giocatore ha ottenuto un punteggio di 7,5, grazie a 4 rimbalzi, un recupero e 3 assist in 21 minuti e mezzo di gioco. In quella stessa partita, ha effettuato un recupero con scippo a un avversario di Trento, che ha avuto un valore particolare. La partita ha visto anche la presenza di altri giocatori, tra cui Edwards, che si è distinto anche in difesa, e Diouf e Diarra, definiti le nuove Due Torri.
Vildoza 7,5 (in 21’ 12 da due, 05 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Il recupero con scippo all’attaccante di Trento vale doppio. Connesso, compresi gli assist. Edwards 8 (in 31’ 47 da due, 49 da tre, 66 ai liberi, 2 rimbalzi, una stoppata subita, una persa, 2 assist). Voto più alto perché è il miglior realizzatore? Allora sarebbe sempre da 8. Voto più alto perché azzanna in difesa. Non sbaglia le scelte e continua a parlare con il pallone. E stavolta lo stordisce. Saliou Niang (in 26’ 48 da due, 24 da tre, 10 rimbalzi, una stoppata subita, un recupero, una persa, 6 assist). Avrà anche la testa nella Ncaa come scrivevano i leoni da tastiera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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