Le pagelle Edwards e Vildoza i peggiori
Vildoza riceve un voto di 4,5 dopo aver giocato 24 minuti, segnando 1 su 2 da due punti, senza realizzazioni da tre e con 0 su 2 ai liberi. Ha catturato 4 rimbalzi, commesso una perdita, recuperato un pallone e distribuito 2 assist.
Vildoza 4,5 (in 24’ 12 da due, 03 da tre, 02 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un recupero, 2 assist). Una palla recuperate a inizio ripresa illude tutti. Ma è l’unico acuto di una gara anonima. Edwards 4 (in 20’ 410 da due, 26 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 stoppate subite, una persa, 2 assist). Il tiro va e viene. La costante è che Carsen se la debba prendere con qualcuno. L’altro giorno i tifosi, ieri gli arbitri. Non conosce la parola autocritica. Hackett 5 (in 16’ 02 da due, 3 rimbalzi, una stoppata subita, una persa). Travolto anche Danny-Boy. Non riesce mai a trovare la misura per imporre la sua esperienza. Saliou Niang 6 (in 26’ 710 da due, 03 da tre, 34 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 perse, un recupero). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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