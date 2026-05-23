Le pagelle Edwards e Vildoza i peggiori

Notizia in breve

Vildoza riceve un voto di 4,5 dopo aver giocato 24 minuti, segnando 1 su 2 da due punti, senza realizzazioni da tre e con 0 su 2 ai liberi. Ha catturato 4 rimbalzi, commesso una perdita, recuperato un pallone e distribuito 2 assist.