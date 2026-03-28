Il Milan ha aggiornato le valutazioni di alcuni giocatori della rosa, con particolare attenzione alla difesa. La crescita delle prestazioni ha portato a un aumento del valore di mercato di diversi calciatori nel reparto difensivo. La squadra di Allegri continua a migliorare le proprie performance, confermando un incremento generale dei valori tra i membri della rosa.

E anche marzo è ormai è passato, e il Milan di Massimiliano Allegri ha chiuso il mese con una bellissima vittoria contro il Torino. Ora, però, c'è il rush finale, quello più importante: blindare un posto tra le prime quattro, e provare a lottare per riprendere l'Inter. Guardando Transfermarkt, sono stati resi noti dei nuovi valori di mercato legati, però, solamente ad alcuni calciatori mentre si attendono quelli completi che arriveranno entro il 29 maggio. Tra i giocatori in crescita, spiccano ben quattro rossoneri che, oltre alla squadra, hanno un'altra cosa in comune: giocano tutti in difesa. Pavlovic, quello che sotto la guida di Massimiliano Allegri è cresciuto di più, ha aumentato il suo valore di ben 7 milioni, arrivano a toccare quota 35. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cresce la difesa… e anche i valori: ecco le nuove valutazioni dei rossoneri

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