Le opportunità | Dialogo Usa-Iran È già positivo

Le due nazioni hanno ripreso i contatti, segnando l’inizio di un dialogo che si prevede possa richiedere tempo. La ripresa delle comunicazioni rappresenta un primo passo, anche se non garantisce risultati immediati. La discussione riguarda questioni di interesse comune e potenziali accordi futuri. Finora, non sono stati annunciati dettagli specifici sui contenuti trattati o sui tempi di eventuali sviluppi. La ripresa dei contatti è stata confermata da fonti ufficiali.

Il processo sarà lungo, ma il fatto che le due parti hanno ripreso a parlarsi è positivo. Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa presso l’Istituto Italiano di Studi di Politica Internazionale ha spiegato perché proprio adesso potrebbero essere poste le basi per la fine del conflitto, anche se una ripresa degli attacchi non si può del tutto escludere. Valeria Talbot, questo accordo su cui poi si dovrà negoziare, può davvero aprire una fase nuova in Medio Oriente? "Il fatto stesso che ci siano canali negoziali aperti e che le parti abbiano ripreso a parlarsi è già un segnale importante. Dopo settimane di tensione, avere una tregua di 60 giorni rappresenta una base concreta da cui partire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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