ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop temporaneo ai raid su infrastrutture energetiche. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di posticipare eventuali attacchi militari contro impianti energetici iraniani. La scelta prevede una sospensione di cinque giorni delle operazioni, legata all’andamento dei negoziati in corso. Colloqui in corso con Teheran. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, negli ultimi giorni si sono svolti incontri definiti “positivi e produttivi” tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di arrivare a una risoluzione completa delle tensioni in Medio Oriente. Il presidente ha sottolineato che i colloqui sono stati approfonditi e costruttivi e proseguiranno nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump rinvia gli attacchi ad infrastrutture energetiche: “Dialogo positivo con l’Iran”

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