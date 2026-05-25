Le notizie più importanti di oggi 25 maggio 2026 a Latina e in provincia

Un incendio ha distrutto un capannone industriale nella periferia di Latina, causando danni ingenti e l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Un uomo è stato denunciato per aver tentato di forzare un bancomat in centro città. Un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli sulla strada statale, con due feriti lievi. Nella zona di Aprilia, sono stati sequestrati circa 50 chili di droga durante un blitz delle forze dell’ordine.

Le notizie del 25 maggio a Latina e nel resto della provincia. Ecco un breve riepilogo della giornata di oggi attraverso i fatti principali avvenuti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe.- I risultati delle elezioni amministrative a Fondi. Terminate le operazioni di voto, sono iniziate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Le notizie del giorno | 07 maggio 2026 - Mattino

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