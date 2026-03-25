Le notizie più importanti di oggi 25 marzo 2026 a Latina e in provincia

Il 25 marzo 2026 a Latina e nella provincia si sono registrati diversi avvenimenti rilevanti. Sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine in alcune zone, oltre a un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli sulla rete principale. Inoltre, sono state comunicate alcune novità riguardanti attività commerciali e amministrative locali. Il giornale fornisce un quadro dei fatti più significativi accaduti nel territorio in questa giornata.

Qui in breve un riepilogo di questo mercoledì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino, e nelle zone limitrofe Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo mercoledì 25 marzo avvenuti nel territorio pontino, e nelle zone limitrofe. - Due arresti e il sequestro di un ingente quantitativo di droga, più di tre chili tra hashish, marijuana e cocaina, e di una pistola modificata, completa di munizioni: è il bilancio di una operazione condotta dalla polizia ad Aprilia. Lo stupefacente e l’arma sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione nell’abitazione dei due soggetti finiti agli arresti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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