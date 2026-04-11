Ardea 25enne senza fissa dimora sorpreso a spacciare cocaina in strada Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Ardea hanno arrestato un giovane di 25 anni senza fissa dimora, sorpreso a spacciare cocaina in strada. L'intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo nel centro cittadino, durante il quale il sospettato è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di droga, e il ragazzo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

ARDEA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccando il pusher e l’acquirente, al quale è stata sequestrata la droga e che è stato successivamente sanzionato amministrativamente per uso personale di stupefacenti. La successiva perquisizione personale e veicolare a carico dell’indagato ha invece permesso ai Carabinieri di rinvenire ulteriori dosi di cocaina e hashish e un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ardea. 25enne senza fissa dimora sorpreso a spacciare cocaina in strada. Arrestato dai Carabinieri Leggi anche: Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina, arrestato Piombino | Sorpreso a spacciare droga, a casa nasconde cocaina e contanti: 25enne arrestatoUn 25enne di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.