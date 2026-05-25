Al Festival di Pentecoste di Salisburgo, le marionette hanno attirato l'attenzione del pubblico. La direttrice artistica Cecilia Bartoli, che ha compiuto 60 anni e festeggia 40 anni di carriera, è stata protagonista di due eventi: una nuova produzione del “Viaggio a Reims” di Rossini e un gala intitolato “Ciao, bella ciao”. La Bartoli ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la manifestazione.

Al Festival di Pentecoste di Salisburgo la direttrice artistica, la “santa” superstar Cecilia Bartoli, festeggia i sessant’anni di età e i quaranta di carriera e viene celebrata sia nella nuova produzione del Viaggio a Reims di Rossini sia con un gala apposito, “Ciao, bella ciao”. In mezzo, un Ritorno d’Ulisse in Patria dove in buca sta non solo l’orchestra ma anche i cantanti, eccellenti l’una e gli altri, e in scena “recitano” le marionette della Compagnia Colla, dinastia e istituzione milanese attiva, fra alterne vicende, fin dalla fine del Settecento. A Salisburgo, i Colla avevano già presentato L’Orfeo nel 2023, e con gran successo; una standing ovation ha accolto anche quest’altro Monteverdi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le marionette incantano Salisburgo. Per Monteverdi “recitano“ i Colla

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