Le marionette dei Colla al Gerolamo | Teste di legno sì Ma pacifiste

Al Teatro Gerolamo, fino a questa sera, sono in scena le marionette dei Colla, con uno spettacolo che vede protagonisti anche i marionettisti. Le marionette sono definite “teste di legno”, ma vengono presentate come pacifiste, portando in scena una rappresentazione che coinvolge sia le figure di legno che gli artisti che le manovrano. La recita si svolge in piazzale Beccaria, attirando il pubblico locale.

Questa volta sono in scena anche loro, i marionettisti. Al Teatro Gerolamo, piazzale Beccaria, fino a domenica lo spettacolo “ Teste di legno “ della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, da un’idea di Eugenio Monti Colla, musica di Danilo Lorenzini, scene, sculture e luci di Franco Citterio, costumi di Cecilia Di Marco e Maria Grazia Citterio, regia di Citterio e Giovanni Schiavolin, voce Carlo Decio; al pianoforte Daniele Sozzani Desperati, tromba Daniele Moretto. I personaggi di “Teste di legno“ sono animati a vista da marionettisti che utilizzano solo marionette a fili corti e sagome dipinte. Il racconto di una nottata in cui le marionette, lasciate sole, prendono vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le marionette dei Colla al Gerolamo: "Teste di legno, sì. Ma pacifiste" Articoli correlati Io, creatore di mondi: "Legno, gesso, colla e mappe dipinte a mano . Come i maestri del ’600"Milano, 17 febbraio 2026 – Chiamarsi Leonardo di nome, oltre che Frigo di cognome, ha segnato il suo destino di unico, davvero, mappamondista oggi al... Leggi anche: Società di Anzio evade le tasse e distribuisce 1,5 milioni di euro a teste di legno: sequestrati i beni Tutti gli aggiornamenti su Le marionette dei Colla al Gerolamo... Discussioni sull' argomento Le marionette dei Colla al Gerolamo: Teste di legno, sì. Ma pacifiste; Teste di legno, a cura della Compagnia marionettistica Carlo Colla & figli. Teste di legno, a cura della Compagnia marionettistica Carlo Colla & figliDal 19 al 22 marzo 2026 (da giovedì a sabato ore 20.00; domenica ore 16.00) la Compagnia marionettistica Carlo Colla & figli presenta al Teatro Gerolamo di Milano (piazza Beccaria 8) lo spettacolo Tes ... mentelocale.it Le marionette dei Colla, dal jazz a Shakespeare per un festival d’autoreSuonano il jazz, recitano Shakespeare e si battono in duello come i moschettieri di Dumas. Magia delle marionette che da oggi diventano protagoniste di un nuovo festival, il MadE-Marionette d’estate, ... milano.repubblica.it Si racconta che una sera Paolo Borsellino disse a Giovanni Falcone, il suo grande amico di sempre, queste parole: “Giovanni, ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte: ”Ci sono tante teste di minchia: teste di minchia che sognano di svuot - facebook.com facebook Atp Indian Wells, #Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone #SkySport #SkyTennis x.com