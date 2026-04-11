Il filo sottile in lontananza Le opere tessili di Atturo ’recitano’ i versi di Mario Luzi

Domani alle 17 sarà inaugurata al Centro Mario Luzi di Montemaggiore al Metauro una mostra dedicata alle opere tessili dell’artista Annamaria Atturo. La rassegna presenta lavori che si ispirano ai versi del poeta Mario Luzi, creando un collegamento tra arte visiva e poesia. L’evento sarà aperto al pubblico e rimarrà visitabile nelle successive settimane.

Sarà inaugurata domani alle 17 negli spazi del Centro Mario Luzi di Montemaggiore al Metauro la rassegna dell’artista Annamaria Atturo (foto). Curata da Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia Aps con il contributo del Comune di Colli al Metauro, la mostra dal titolo "Il filo sottile in lontananza" mette in relazione l’opera tessile dell’artista con i versi del poeta Luzi, costruendo un dialogo sensibile tra arte, poesia e paesaggio. In occasione del vernissage interverranno autorità istituzionali, la storica dell’arte Maria Maddalena Paolini, il naturalista Mauro Furlani e Marcello Sparaventi, curatore della mostra. Al termine è previsto un brindisi di benvenuto proposto dalla Pro Loco di Montemaggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il filo sottile in lontananza". Le opere tessili di Atturo ’recitano’ i versi di Mario Luzi In mostra il ‘bagaglio creativo’ di Mario Luzi tra inediti e taccuini(Adnkronos) – È un viaggio nell'officina poetica di uno dei maestri del Novecento italiano, Mario Luzi (1914-2005), quello offerto dalla mostra "Nel... Premio “Firenze per Mario Luzi” 2026. Ecco i vincitori, i testi premiati e le segnalazioniFirenze, 28 febbraio 2026 – Si è svolta ieri mattina presso la Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate la premiazione del... Temi più discussi: Montemaggiore, al Centro Mario Luzi la mostra Il filo sottile in lontananza; Il filo sottile in lontananza. Le opere tessili di Atturo ’recitano’ i versi di Mario Luzi; Trekking di Primavera a Colli al Metauro; Trekking alla scoperta delle nostre campagne: cibi, tradizioni e arte. Aprile, festa vagabonda di Mario Luzi: la poesia sulla rinascita che libera la vitaScopri i versi di Aprile, festa vagabonda, la poesia di Mario Luzi in cui il mese primaverile diventa il simbolo della rinascita. libreriamo.it La poesia di Mario Luzi che apre la Via Crucis: l’angoscia dell’attesa prima del doloreScopri la profonda riflessione di Mario Luzi e della sua poesia sulla Via Crucis di Gesù che parla dell'angoscia di tutti gli umani. libreriamo.it Montemaggiore, al Centro Mario Luzi la mostra “Il filo sottile in lontananza” - facebook.com facebook In questo tempo difficile dei germogli Mario Luzi Seme (estratto) #poesia #marioluzi #daleggere #letteratura x.com