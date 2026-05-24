Il governo delle Maldive ha annunciato l’intenzione di approvare la legge ‘Tech-Wreck’ per regolamentare le immersioni tecniche, in seguito alla morte di cinque sub italiani in una grotta sottomarina. La legge mira a stabilire nuove regole e standard di sicurezza per le attività di immersione nell’arcipelago. La tragedia è avvenuta durante un’immersione in una grotta sottomarina, causando il decesso dei cinque sub. La proposta di legge sarà presentata nelle prossime settimane.

Il governo delle Maldive ha annunciato l’intenzione di introdurre una legge denominata ‘ Tech-Wreck ‘ per regolamentare le attività di immersione tecnica nell’arcipelago dopo la recente tragedia avvenuta in una grotta sottomarina in cui hanno perso la vita cinque subacquei italiani. Lo ha riferito il portavoce capo dell’Ufficio del Presidente, Mohamed Hussain Shareef, secondo cui la nuova legislazione creerebbe un quadro normativo per consentire operazioni di immersione tecnica attualmente vietate alle Maldive, compresa l’esplorazione di grotte oltre l’attuale limite regolamentare di 30 metri. Le immersioni tecniche o ‘Tech-Wreck’ si riferiscono a forme avanzate di immersione che vanno oltre i limiti ricreativi standard. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub italiani morti, il governo delle Maldive pensa a una legge sulle immersioni tecniche

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Five Italian Divers D!e in Maldives Scuba Accident During Deep Cave Exploration | Asia One News

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