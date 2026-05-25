Il capitano ha espresso rabbia per gli episodi legati all’arbitro, ma ha sottolineato di credere ancora nella possibilità di recuperare nella partita di ritorno. Non ha fornito dettagli specifici sulle decisioni arbitrali e si è concentrato sul futuro, senza approfondire le tematiche relative alla gestione dell’incontro.

Non si dilunga il capitano Andrea Dall’Ara a commentare le questioni legate all’ arbitro, preferendo guardare avanti alla gara di ritorno. "Non sono abituato ad attaccarmi a queste cose - spiega al termine -. Ormai la partita è andata così, gli episodi ci hanno girato contro, ci sono altri novanta minuti. Nessun problema, si va avanti. Sappiamo che ci aspetta un’altra partita, ci dobbiamo rimboccare le maniche e trasformare la rabbia di oggi in positività perché non è ancora finito nulla". Pensa che l’arbitro possa prendere provvedimenti per quanto è successo al termine? "Non penso, sono andato a parlare con lui, ho cercato di calmare un po’ gli animi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste. Dall’Ara: "Tanta rabbia, ma ci crediamo ancora»

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