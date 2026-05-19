Interviste | coach Nicolas Zanco La delusione è tanta ma dobbiamo essere fieri

Il coach Nicolas Zanco ha commentato la sconfitta subita, esprimendo grande delusione sia per il risultato che per il modo in cui si è verificata. Tuttavia, ha aggiunto che i giocatori dovrebbero comunque essere orgogliosi di quanto raggiunto negli ultimi due mesi, nonostante il risultato finale. La sua intervista ha evidenziato il senso di amarezza per il risultato e il desiderio di mantenere un atteggiamento positivo riguardo ai progressi fatti.

"La delusione è tanta. Per la sconfitta e per come è maturata. Ma, come ho detto ai ragazzi, dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi". Così coach Nicolas Zanco dopo la sconfitta in gara 5 a Montecatini che condanna la San Giobbe all’eliminazione dai playoff. "Siamo andati vicini a compiere un’impresa titanica – ha aggiunto Zanco -. Abbiamo fatto una partita ottima e l’abbiamo persa per un soffio. Alla fine l’incontro è stato deciso dalle giocate di Jackson e Acunzo che hanno fatto cose importante quando contava. È stata una serie bellissima, da giocare e da allenare e, credo, anche da vedere. Usciamo a testa alta – ha proseguito Zanco -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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