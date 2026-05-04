Durante le ultime settimane sono state pubblicate interviste a due giocatori della squadra, uno dei quali è stato definito da un ex calciatore come una garanzia per la formazione. Il difensore e capitano ha avuto una stagione caratterizzata da elevata continuità e prestazioni significative, risultando tra i più costanti tra i suoi compagni. Nonostante alcune delusioni, entrambi hanno espresso fiducia nel proprio potenziale e nel percorso della squadra.

L’aveva detto Sergio Pellissier che Andrea Dall’Ara sarebbe stata un sicurezza per la Spal. Non si sbagliava l’ex spallino, il campionato del difensore-capitano biancazzurro è stato in assoluto tra i migliori per costanza e prestazioni. "Avrei preferito fare qualche partita peggiore forse ma arrivare primo - commenta in sala stampa -. Sono contento di quello che ho fatto ma in tutta onestà mi interessa poco perché senza raggiungere la serie D per me è un fallimento. E parlo a nome di tutta la squadra. Abbiamo queste sei partite per dimostrare che siamo una squadra davvero forte, come abbiamo fatto vedere fino ad ora". Due gol subiti nelle...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste a Mazza e Dall’Ara. "Peccato, ma c’è fiducia nel nostro potenziale»

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