Il tecnico della Mens Sana ha detto che la squadra ha giocato bene, ma resta ancora una partita da vincere. Dopo la gara contro Empoli, ha commentato l’andamento del primo atto della serie, sottolineando che c’è margine di miglioramento e che bisogna concentrarsi sulla prossima sfida per ottenere il risultato desiderato. Non sono state fatte altre dichiarazioni o analisi sui dettagli della partita.

Dopo la gara il tecnico della Mens Sana Federico Vecchi (foto) ha commentato quanto visto nel primo atto della serie contro Empoli. "Sono contento della vittoria e della prova dei ragazzi. Chiaro che quando siamo riusciti a condividere la palla in attacco con lucidità abbiamo anche giocato una bella pallacanestro, quando invece, complice la bravura dei nostri avversari, lo abbiamo fatto meno bene abbiamo logicamente sofferto. Siamo stati bravi secondo me – prosegue l’ex allenatore di Imola – a difendere anche molto bene nel momento in cui la partita era ancora molto combattuta e tirata e questo alla fine è stato determinante". Nulla è stato fatto però e, come ama dire lo stesso Vecchi, testa al futuro e non al passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste: coach Vecchi. "Bene, ma c’è da vincere ancora una partita»

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