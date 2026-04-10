Dopo la sconfitta nel confronto diretto contro Lucca, la squadra si trova ad affrontare un momento complicato. Il coach ha espresso dispiacere per le prestazioni finora offerte, ritenendo che la squadra non meriti di giocare in modo così deludente. La perdita si aggiunge alla serie di risultati negativi, aggravati anche da assenze frequenti e da una condizione fisica complessivamente non ottimale.

Le scorie della sconfitta nello scontro diretto contro Lucca si sono fatte sentire e complici le solite assenze e una condizione generale oggettivamente non buona la Mens Sana incappa per la prima volta in stagione nella seconda sconfitta di fila. Ma le mancanze, ormai da tempo, di Prosek e Cerchiaro, unite a quella dell’ultimo momento di Buffo non possono giustificare una prova così opaca, soprattutto al tiro e al rimbalzo. Coach Vecchi ha parlato della gara dei suoi come al solito senza peli sulla lingua. "Siamo in un momento di difficoltà – dice il tecnico –. Sono dispiaciuto per la squadra, che sicuramente non merita di fare una prestazione di questo tipo e anche per tutte le persone che ci seguono, per tutti i tifosi che ieri ci hanno incoraggiato nell’ultimo allenamento prima di partite per questa trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: coach Vecchi. "Ora siamo in un momento di difficoltà. Sono molto dispiaciuto per la squadra che non merita di fare prestazioni così»

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