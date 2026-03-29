Mens Sana-Lucca spareggio in vetta Coach Vecchi | Una partita speciale

Oggi si disputa una partita decisiva tra Mens Sana e Lucca al PalaEstra, con entrambe le squadre che cercano di consolidare la posizione in vetta alla classifica della regular season. Il match rappresenta uno degli incontri più attesi del campionato, con molte aspettative da parte di tifosi e addetti ai lavori. Coach Vecchi ha definito l’appuntamento come una partita speciale.

È il giorno di una partita importante per la Mens Sana che contro Lucca al PalaEstra si gioca una bella fetta di primato in regular season. Non è decisiva, sia perché mancano ancora diverse giornate sia perché poi nei playoff tutto si resetta ma vincere oggi contro i quotatissimi rossoneri, che non perdono dall’andata, darebbe sicuramente uno slancio importante a Pannini e compagni. "Ci alleniamo per giocare partite che ci avvicinano al clima dei play-off e sicuramente la partita con Lucca da questo punto di vista lo è. Sarà una gara speciale e siamo molto contenti di poterla giocare. Lucca è una squadra esperta, lunga e che sta facendo un percorso molto valido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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