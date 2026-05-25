Le imprese del Paese puntano su sicurezza e AI

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le imprese italiane si concentrano su sicurezza e intelligenza artificiale. Un operatore del settore digitale sta offrendo servizi e soluzioni specifiche in questi ambiti. La strategia aziendale si focalizza sull'integrazione di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle imprese. È in corso un investimento su strumenti di intelligenza artificiale per supportare processi e proteggere dati sensibili. Questa tendenza si riflette in un aumento delle richieste di soluzioni tecnologiche innovative nel mercato nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VAR GROUP, operatore specializzato nella fornitura di servizi e soluzioni digitali, attualmente presente in 16 Paesi del mondo, ha reso noti, di recente, i risultati di uno studio – commissionato a Excellera intelligence, società dedicata all’analisi data-driven e alla gestione della reputazione digitale – che intende approfondire l’approccio di 300 aziende all’obiettivo della transizione digitale. È uno studio multicountry, poiché le imprese sono distribuite tra Italia, Spagna e Germania, con un focus specifico su strategie di sviluppo, barriere e investimenti futuri. In Italia, lo sviluppo di una strategia di trasformazione digitale è considerato cruciale dal 71% delle aziende, un dato superiore rispetto alla Spagna (62%), ma inferiore alla Germania, dove l’82% lo ritiene molto importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le imprese del paese puntano su sicurezza e ai
© Quotidiano.net - Le imprese del Paese puntano su sicurezza e AI
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

apuesta por el petróleo de para su independencia energética

Video apuesta por el petróleo de para su independencia energética

Notizie e thread social correlati

Reggio Calabria: 30 imprese puntano ai mercati globali del ferroA Reggio Calabria, trenta imprese locali partecipano all'evento Meccanica Metropolitana, che si tiene nello stabilimento Hitachi Rail STS.

IA e Wall Street: OpenAI e Anthropic puntano ai miliardi delle impreseLe aziende di intelligenza artificiale stanno puntando a conquistare il mercato delle imprese, con OpenAI e Anthropic che cercano di attirare...

Temi più discussi: Investire nei Paesi Scandinavi per le imprese Italiane: aspetti fiscali, strumenti di sostegno finanziario e assetto del Sistema Paese; Imprese, Tripoli (Unioncamere): Registro è infrastruttura a servizio del Paese; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Le imprese del Paese puntano su sicurezza e AI.

le imprese del paeseImprese, Tripoli (Unioncamere): Registro è infrastruttura a servizio del Paese(Adnkronos) – Il valore del Registro delle imprese va inteso come quello di una vera e propria infrastruttura civile, ... cremonaoggi.it

Transizione digitale: il Sud corre più veloce del resto del paeseVoglia di digitale. Al Sud, più che nel resto del Paese, tra le piccole e medie imprese manifatturiere, l’asse portante del sistema industriale italiano. L’ultima indagine di Unioncamere e Centro ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web