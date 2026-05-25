Le imprese italiane si concentrano su sicurezza e intelligenza artificiale. Un operatore del settore digitale sta offrendo servizi e soluzioni specifiche in questi ambiti. La strategia aziendale si focalizza sull'integrazione di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle imprese. È in corso un investimento su strumenti di intelligenza artificiale per supportare processi e proteggere dati sensibili. Questa tendenza si riflette in un aumento delle richieste di soluzioni tecnologiche innovative nel mercato nazionale.

VAR GROUP, operatore specializzato nella fornitura di servizi e soluzioni digitali, attualmente presente in 16 Paesi del mondo, ha reso noti, di recente, i risultati di uno studio – commissionato a Excellera intelligence, società dedicata all’analisi data-driven e alla gestione della reputazione digitale – che intende approfondire l’approccio di 300 aziende all’obiettivo della transizione digitale. È uno studio multicountry, poiché le imprese sono distribuite tra Italia, Spagna e Germania, con un focus specifico su strategie di sviluppo, barriere e investimenti futuri. In Italia, lo sviluppo di una strategia di trasformazione digitale è considerato cruciale dal 71% delle aziende, un dato superiore rispetto alla Spagna (62%), ma inferiore alla Germania, dove l’82% lo ritiene molto importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le imprese del Paese puntano su sicurezza e AI

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