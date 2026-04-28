A Reggio Calabria, trenta imprese locali partecipano all'evento Meccanica Metropolitana, che si tiene nello stabilimento Hitachi Rail STS. L'iniziativa mira a promuovere la presenza delle aziende della zona sui mercati internazionali del settore ferroviario e metalmeccanico. L'incontro rappresenta un'occasione per confrontarsi con operatori e potenziali clienti provenienti da diversi Paesi.

? Cosa sapere Trenta imprese reggine partecipano all'evento Meccanica Metropolitana presso lo stabilimento Hitachi Rail STS.. L'integrazione tecnologica punta a inserire le aziende locali nelle catene del valore ferroviarie globali.. Trenta imprese della zona metropolitana di Reggio Calabria hanno consolidato la propria presenza nelle catene del valore internazionali durante l’evento Meccanica Metropolitana, tenutosi martedì 28 aprile presso lo stabilimento Hitachi Rail STS della zona Sud. L’incontro ha segnato un punto di svolta per il tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di integrare le piccole e medie imprese reggine nei flussi tecnologici globali attraverso una sinergia diretta con i grandi player del settore ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: 30 imprese puntano ai mercati globali del ferro

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