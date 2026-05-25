Le Gru sarà più grande entro il 2027 | 32 nuovi negozi maxi area food e parcheggio pluripiano

Notizia in breve

Klépierre Italia ha annunciato l'inizio dei lavori di ampliamento del centro commerciale Le Gru a Grugliasco, previsto per completarsi entro il 2027. L'intervento prevede l'apertura di 32 nuovi negozi, la realizzazione di una grande area food e un parcheggio pluripiano. L'estensione interesserà le aree già esistenti, con un incremento complessivo delle superfici dedicate allo shopping e alla ristorazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui costi del progetto o sui soggetti coinvolti nella sua realizzazione.