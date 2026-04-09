A breve, nel parcheggio Villalta, saranno disponibili oltre 100 nuovi posti auto vicini al centro storico di Udine. L’intervento prevede l’ampliamento dell’area destinata alla sosta, con lavori che si concluderanno entro l’estate. La nuova sistemazione interesserà un’area situata nelle vicinanze del centro cittadino, migliorando la capacità di parcheggio nella zona. La realizzazione di questa infrastruttura è stata annunciata dall’amministrazione comunale.

Udine disporrà a breve di un nuovo polo per la sosta a ridosso del centro storico. È stato infatti definito l’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven & Hospitality per la gestione del parcheggio di via Bassi, all’interno del nuovo Spazio Villalta, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini e dei pendolari che vivono ogni giorno la città una nuova infrastruttura dedicata alla sosta, migliorando l’accessibilità dell’area più centrale del capoluogo friulano. L’intesa, definita in mattinata alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, del presidente di SSM Pietro Del Fabbro e del dottor Fabio Londero,... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Parcheggio Villalta, più di 100 nuovi posti a ridosso del centro entro l’estate

Leggi anche: Nuovo parcheggio in città, oltre 100 posti a due passi dal centro

Pronti centonovanta nuovi posti. Decolla il parcheggio del Santa CrocePronto e funzionante il parcheggio a servizio del Santa Croce: 190 nuovi posti, con ingresso da via Vittorio Veneto.

Parcheggio Villalta, più di 100 nuovi posti a ridosso del centro entro l’estateUdine disporrà a breve di un nuovo polo per la sosta a ridosso del centro storico. È stato infatti definito l’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven ... udine20.it

Strisce blu, tutte le app per pagare il parcheggio con lo smartphoneDalle piattaforme nazionali ai servizi integrati di mobilità fino alle app locali dei singoli gestori: oggi le strisce blu in molte città italiane si possono pagare direttamente dallo smartphone. Ecco ... oggi.it