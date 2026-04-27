La grande area verde che sarà trasformata in un maxi campo di pannelli fotovoltaici

A Monza è in programma la creazione di un grande parco agrivoltaico chiamato Agrivoltaico Boscherona, che sorgerà all’interno dell’area del parco del Grugnotorto, lungo il canale Villoresi. La trasformazione interesserà una vasta zona verde, che sarà dedicata all’installazione di un maxi campo di pannelli fotovoltaici. L’intervento prevede la riconversione di un’ampia porzione di spazio naturale in un impianto di energia rinnovabile.

A Monza sorgerà un grande parco agrivoltaico, si chiamerà Agrivoltaico Boscherona. Un parco all’interno di un parco (quello del Grugnotorto) lungo il canale Villoresi. I pannelli verranno posizionati tra Monza e Muggiò, tra le vie Boscherona e Tagliamento. Un maxi impianto per produrre energia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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