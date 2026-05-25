Le Fasce Bianche di Prijedor | memoria verità e responsabilità
Il 23 maggio si è tenuta alla Cappella Ducale di Piacenza una commemorazione dedicata alle Fasce Bianche di Prijedor. L’evento, promosso dall’associazione Dzemat “ILM” e dal Comune, ha ricordato le vittime delle violenze avvenute durante il conflitto, con una cerimonia che ha coinvolto presenti e rappresentanti delle istituzioni. La giornata ha avuto lo scopo di mantenere viva la memoria e promuovere la consapevolezza sui fatti accaduti.
Su iniziativa dell’associazione Dzemat “ILM” di Piacenza e in collaborazione con il Comune di Piacenza, il 23 maggio si è svolta alla Cappella Ducale – Palazzo Farnese la commemorazione della Giornata delle Fasce Bianche dal titolo “Le Fasce Bianche di Prijedor – Memoria, Verità e Responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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