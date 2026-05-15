Piacenza memoria per Prijedor | esperti a Palazzo Farnese
A Piacenza si svolge un evento dedicato alla memoria delle vittime di Prijedor, con esperti che si riuniscono a Palazzo Farnese. Il focus è sulla storia di un lenzuolo bianco che divenne simbolo di un massacro. Si approfondiscono anche le ragioni che portarono alla deportazione di oltre 53.000 persone in quella località, un episodio che ha lasciato tracce profonde nel passato della regione. L'incontro mira a ricordare e a riflettere su quei momenti tragici.
? Punti chiave Come si trasformò un semplice lenzuolo bianco in un marchio di morte?. Perché 53mila persone furono costrette alla deportazione a Prijedor?. Chi sono gli esperti che porteranno la voce di Sarajevo a Piacenza?. Come può l'arte aiutare a comprendere la tragedia dei Balcani?.? In Breve Evento sabato 23 maggio alle 18.30 presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese.. Partecipano Jasmin Medic, Simone Malavolti e l'artista Roberta Biagiarelli.. L'eccidio del 31 maggio 1992 causò 3.173 vittime tra cui 102 bambini.. Persecuzioni e deportazioni coinvolsero 53mila civili e 31mila prigionieri nei lager.. Sabato 23 maggio alle ore 18.30,... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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