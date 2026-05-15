Piacenza memoria per Prijedor | esperti a Palazzo Farnese

A Piacenza si svolge un evento dedicato alla memoria delle vittime di Prijedor, con esperti che si riuniscono a Palazzo Farnese. Il focus è sulla storia di un lenzuolo bianco che divenne simbolo di un massacro. Si approfondiscono anche le ragioni che portarono alla deportazione di oltre 53.000 persone in quella località, un episodio che ha lasciato tracce profonde nel passato della regione. L'incontro mira a ricordare e a riflettere su quei momenti tragici.

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