Le Fasce Bianche di Prijedor | a Palazzo Farnese un momento di riflessione sulla guerra in Bosnia

Da ilpiacenza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’appuntamento, intitolato “Le Fasce Bianche di Prijedor – Memoria, Verità e Responsabilità”, sarà un momento di riflessione sulla guerra in Bosnia, con un focus particolare sulla storia delle vittime di Prijedor. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire i fatti legati a questo capitolo della storia europea.

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Sabato 23 maggio 2026 alle ore 18,30 alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese, in collaborazione con il Comune di Piacenza si terrà l’incontro “Le Fasce Bianche di Prijedor – Memoria, Verità e Responsabilità”.Sarà un momento di approfondimento e riflessione dedicato alla memoria delle vittime di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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