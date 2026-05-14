Le Fasce Bianche di Prijedor | a Palazzo Farnese un momento di riflessione sulla guerra in Bosnia

Sabato 23 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’appuntamento, intitolato “Le Fasce Bianche di Prijedor – Memoria, Verità e Responsabilità”, sarà un momento di riflessione sulla guerra in Bosnia, con un focus particolare sulla storia delle vittime di Prijedor. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire i fatti legati a questo capitolo della storia europea.

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 18,30 alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese, in collaborazione con il Comune di Piacenza si terrà l’incontro “Le Fasce Bianche di Prijedor – Memoria, Verità e Responsabilità”.Sarà un momento di approfondimento e riflessione dedicato alla memoria delle vittime di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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