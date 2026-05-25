le elezioni nel catanzarese tutti i dati comune per comune

Sedici comuni della provincia di Catanzaro partecipano alle elezioni amministrative del 2026. I cittadini sono chiamati a votare per rinnovare i rispettivi consigli comunali. Le urne si apriranno nelle giornate stabilite, con le operazioni di scrutinio previste subito dopo la chiusura. I dati ufficiali saranno pubblicati dal comune e resi disponibili per ogni singolo centro abitato. La consultazione riguarda amministratori locali di diverse dimensioni e popolazioni.

Sono sedici i comuni della provincia di Catanzaro chiamati al voto in questa tornata elettorale delle amministrative 2026. Ecco tutti i risultati Amaroni Un solo candidato a sindaco: Luigi Ruggiero con la lista Amaroni democrazia e partecipazione Andali Un solo candidato a sindaco: Pietro Antonio Peta con la lista Andali bene comune Belcastro Un solo candidato a sindaco: Antonio Torchia con la lista Si continua. per Belcastro Cerva Un solo candidato a sindaco: Serafina Colistra con la lista Vivere per Cerva Davoli Giuseppe Papaleo (Impegno comune) Vittorio Procopio (Davoli Libera) Girifalco Pietrantonio Cristofaro (Visione Girifalco) Mario... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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