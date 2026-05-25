Le elezioni nel Catanzarese | a Martirano conduce Pucci TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE

Notizia in breve

In sedici comuni della provincia di Catanzaro si svolgono le elezioni comunali 2026. A Martirano, il candidato Pucci guida con il 52% dei voti, secondo i dati ufficiali. Gli altri comuni hanno risultati variabili, con percentuali che si attestano tra il 30% e il 45% per i principali candidati. Le schede scrutinate riguardano tutte le sezioni dei rispettivi centri abitati. I dati aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale del comune e delle commissioni elettorali.