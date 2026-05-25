Le elezioni nel Catanzarese | a Martirano conduce Pucci TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE
In sedici comuni della provincia di Catanzaro si svolgono le elezioni comunali 2026. A Martirano, il candidato Pucci guida con il 52% dei voti, secondo i dati ufficiali. Gli altri comuni hanno risultati variabili, con percentuali che si attestano tra il 30% e il 45% per i principali candidati. Le schede scrutinate riguardano tutte le sezioni dei rispettivi centri abitati. I dati aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale del comune e delle commissioni elettorali.
Sono sedici i comuni della provincia di Catanzaro chiamati al voto in questa tornata elettorale delle amministrative 2026. Ecco tutti i risultati Amaroni Un solo candidato a sindaco: Luigi Ruggiero con la lista Amaroni democrazia e partecipazione Andali (Sindaco eletto) Un solo candidato a sindaco: Pietro Antonio Peta con la lista Andali bene comune 328 (100%) Belcastro Un solo candidato a sindaco: Antonio Torchia con la lista Si continua. per Belcastro Cerva Un solo candidato a sindaco: Serafina Colistra con la lista Vivere per Cerva Davoli (spoglio in corso) Giuseppe Papaleo (Impegno comune) 171 Vittorio Procopio (Davoli Libera) 38... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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