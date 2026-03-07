L'8 marzo si celebra la giornata internazionale della donna, un'occasione per riconoscere le conquiste e i diritti delle donne in tutto il mondo. In questa ricorrenza vengono condivise frasi e messaggi da scrittrici, attiviste, attrici e scrittori, pensati per fare gli auguri e esprimere apprezzamento alle figure femminili presenti nella vita di molte persone.

A uguri a tutte le donne per l’8 marzo e non solo con le frasi per la festa della donna scritte dalle più grandi scrittrici, attiviste, attrici e anche dagli scrittori, per inviare messaggi e pensieri positivi a tutte le figure femminili della nostra vita. In Afghanistan cancellata un’altra libertà delle donne: chiudono i saloni di bellezza X Perché ancora oggi ci serve una Festa della Donna? Per ricordarci della tanta strada fatta e di quella ancora da percorrere per ottenere pari diritti, retribuzioni e opportunità. L’ 8 marzo, Giornata internazionale della donna (o Giornata internazionale dei diritti delle donne) resta un momento per portare attenzione sullo stato dei diritti delle donne in tutto il mondo, messi costantemente in pericolo da conflitti, regimi politici autoritari e violenze quotidiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'8 marzo si celebrano le conquiste e i diritti delle donne. Ecco le più belle frasi per inviare gli auguri a tutte le donne

Temi più discussi: Collegno celebra l’8 Marzo; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Festa della donna, perché si celebra l’8 marzo; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere.

