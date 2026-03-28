Sbornia referendaria | è già zuffa a sinistra Ci pensa Meloni a governare anche la ripartenza

Dopo il referendum, le tensioni tra i partiti di sinistra sono aumentate, evidenziando divisioni e conflitti interni. Nel frattempo, il governo guidato dalla presidente del Consiglio continua a mantenere le proprie posizioni, cercando di indirizzare la ripartenza del paese. Le recenti settimane hanno mostrato una differenza netta tra un’esecutivo che si sforza di affrontare le sfide e un panorama politico frammentato e in cerca di consenso.

Le istantanee dell’ultima settimana post-referendum restituiscono tutta la distanza fra un’esperienza di governo capace di « res is tere agli urti della vita» e un campo senza perimetro politico che non sia l’ambizione sfrenata di tornare al potere. Nelle ore in cui i leader delle opposizioni e sodali della stampa al seguito erano intenti a vagliare sui cataloghi i nuovi arredi di Palazzo Chigi (si scherza eh: anche se più di qualcuno degli “illusi del No” ci crede davvero), Giorgia Meloni era in Algeria a stringere i bulloni del “Piano Mattei”: ossia ad assicurare all’Italia approvvigionamenti di gas nel pieno della crisi di Hormuz, nuovi contratti, nuovi investimenti, più sicurezza e controllo delle partenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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