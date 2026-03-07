Comunali Cose Nuove riunisce il campo largo | Il centrosinistra scelga il candidato sindaco con le primarie

Un confronto aperto sulle idee per il futuro della città e sul percorso politico verso le elezioni comunali del 2027. È questo il senso dell’iniziativa “Fare Palermo 2027”, il cantiere promosso dall’associazione “Cose Nuove”, progetto dell’area Left Wing legata al deputato del Partito Democratico Matteo Orfini e in Sicilia rappresentata da Antonio Rubino. L’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre cento tra esperti e operatori del territorio, si è articolato in dieci tavoli tematici dedicati ai principali nodi della città: mobilità, lavoro, sostenibilità, sicurezza, scuola, diritti, cultura e turismo, sport e sociale. Ad aprire i lavori è stata la portavoce di “Cose Nuove”, Chiara Puccio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

