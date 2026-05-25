Le affluenze definitive dai comuni al voto in provincia di Napoli | tutti i dati

Notizia in breve

Le percentuali di affluenza alle urne nei comuni della provincia di Napoli variano dal 50,41% a Arzano fino al 78,91% a Lacco Ameno. Altri dati rilevanti includono il 75,13% a Cardito, il 74,19% a Frattamaggiore e il 71,31% a Calvizzano. In media, le percentuali si attestano tra il 50% e il 78%. I dati sono definitivi e riguardano i votanti nei comuni coinvolti.