Le affluenze definitive dai comuni al voto in provincia di Napoli | tutti i dati
Le percentuali di affluenza alle urne nei comuni della provincia di Napoli variano dal 50,41% a Arzano fino al 78,91% a Lacco Ameno. Altri dati rilevanti includono il 75,13% a Cardito, il 74,19% a Frattamaggiore e il 71,31% a Calvizzano. In media, le percentuali si attestano tra il 50% e il 78%. I dati sono definitivi e riguardano i votanti nei comuni coinvolti.
Questi i dati definitivi sull'affluenza alle urne nei comuni al voto in provincia di Napoli:Afragola (70,00%), Arzano (50,41%), Calvizzano (71,31%), Cardito (75,13%), Casalnuovo (70,36%), Casandrino (69,63%), Ercolano (63,01%), Frattamaggiore (74,19%), Lacco Ameno (78,91%), Mariglianella (68,65%). 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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