In provincia di Napoli, 26 comuni si preparano a votare nelle prossime elezioni amministrative. La scadenza per la presentazione delle liste era alle 12 del 25 aprile, segnando la fine di questa fase. Ora si attendono i candidati ufficiali e le future consultazioni elettorali, che coinvolgono diverse realtà comunali della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le elezioni amministrative. Da questo momento il quadro è definito: candidati sindaci e aspiranti consiglieri sono pronti a contendersi la guida dei rispettivi comuni nelle giornate di voto del 24 e 25 maggio 2026. Si apre così la campagna elettorale vera e propria, tra conferme attese, sfide più incerte e tentativi di cambiamento che attraversano l’intero territorio sannita. Di seguito, l’elenco dei dieci comuni della provincia di Napoli chiamati alle urne: Afragola. Arzano. Calvizzano. Cardito. Casalnuovo di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comune

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