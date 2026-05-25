L'album 'Re Mida' di Lazza ha raggiunto le 377 settimane nella Top 100 Album FIMINIQ, diventando l’unico disco a rimanere così a lungo in classifica. La permanenza di oltre sette anni conferma il record nel panorama discografico italiano. La classifica tiene conto delle vendite e dello streaming, e l’album si mantiene stabile nel tempo. Nessun altro progetto ha superato questa lunghezza di permanenza nella top 100.

Nuovo record per Lazza. Il suo album ‘ Re Mida’ registra un risultato significativo nel panorama discografico italiano: con 377 settimane di permanenza nella Top 100 Album FIMINIQ, il progetto risulta oggi l’unico album a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così lungo. Secondo lavoro in studio dell’artista, pubblicato nel 2019 per Island Records e certificato 5 volte Disco di Platino, ‘Re Mida’ ha consolidato negli anni numeri costanti, attraversando diverse generazioni di pubblico e confermando una longevità rara all’interno del mercato italiano. Quello delle 377 settimane senza mai uscire dalla Top 100 FIMINIQ è un dato senza precedenti: numeri che ridefiniscono il concetto di long run, certificando l’impressionante capacità del progetto di rimanere centrale nel tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazza, ‘Re Mida’ album da record: per 377 settimane nella Top 100 Fimi

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