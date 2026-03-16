Marco Masini entra nella top 10 di tutte le classifiche Fimi e Niq con il suo nuovo album “Perfetto imperfetto” e il brano “Male necessario”. La classifica si riferisce alla settimana 11, datata 6 marzo. La notizia riguarda la posizione del cantante nelle liste di vendita musicali italiane. La notizia è stata diffusa anche tramite una foto di Chiara Mirelli a Firenze.

ph. Chiara Mirelli FIRENZE – Marco Masini nella top10 di tutte le classifiche FimiNiq (week 11, 06.03.2026-12.3.2026) con l’album “Perfetto imperfetto” (Momy Records, Concerto Music BMG) e con il brano presentato insieme a Fedez al Festival di Sanremo 2026 “Male necessario” (Atlantic Records Warner Music). “Perfetto Imperfetto” #2 della classifica cd, vinili e musicassette più venduti e #8 della classifica album & compilation e “Male Necessario” #7 della classifica singoli. Uscito in digitale e in cd (sarà disponibile in vinile dal 24 aprile) “PERFETTO IMPERFETTO” è il tredicesimo album del cantautore. Dal 25 marzo prosegue l’INSTORE TOUR con cui l’artista incontra i fan e presenta il nuovo album. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Masini nella Top 10 di tutte le classifiche Fimi/Niq con il nuovo album “Perfetto imperfetto” e il brano “Male necessario”

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