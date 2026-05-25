Cosa: Finale della categoria “Classica” del contest musicale LAZIOSound 2026. Dove e Quando: Teatro dell’Unione a Viterbo, mercoledì 27 maggio alle ore 21:00. Perché: Per supportare le nuove generazioni nel trasformare la loro passione musicale in una professione, offrendo una serata di grande musica a ingresso gratuito. L’ecosistema musicale italiano si arricchisce di nuove, vibranti energie grazie al consolidato impegno istituzionale a favore delle nuove generazioni. Il progetto LAZIOSound 2026 rappresenta una vera e propria rampa di lancio per chi sogna di fare della propria vocazione una carriera strutturata e solida. In questo contesto di grande fermento creativo e culturale, il contest regionale giunge a uno snodo cruciale con il suo quarto attesissimo appuntamento dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LAZIOSound 2026: La Finale Classica al Teatro dell’Unione

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