LAZIOSound 2026 | a Latina la finale della categoria Urban

A Latina si è tenuta la finale regionale della categoria Urban del concorso musicale Laziosound 2026. L’evento ha visto la partecipazione di diversi artisti e si è concluso con l’esibizione del cantante special guest, noto per le sue performance nel panorama musicale italiano. La serata ha incluso anche il primo appuntamento live del contest, che ha coinvolto più di un concorrente in un percorso che si è concluso con la finale.

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Cosa: Primo appuntamento live del contest musicale regionale con la finale dedicata alla categoria “Urban” e l’esibizione dello special guest Briga.. Dove e Quando: Al Chaos Food Music & Drink di Latina, venerdì 15 maggio 2026.. Perché: Un’occasione fondamentale per scoprire i nuovi talenti della scena musicale laziale, supportati da un progetto istituzionale che offre reali opportunità di inserimento nel mercato discografico.. La scena musicale emergente protagonista sul palco. Il panorama musicale della regione si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno per le nuove generazioni di artisti. Entra ufficialmente nel vivo LAZIOSound 2026, l’ambizioso programma promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - LAZIOSound 2026: a Latina la finale della categoria Urban ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima categoria. Acqualagna, è qui la festa per il salto di categoria. Manuelli (Piobbico): "L’obiettivo, un bel finale»In Prima categoria oggi sarà festa per la Falco Acqualagna, già vincitrice da sabato scorso del campionato 2025-26. Atletica. ’Tour urban trial’. Raiti è senza freni. Successo di categoriaSuccesso di categoria (SM70) per Marco Raiti (nella foto), il runner dell’Atletica UISP Marina che si è imposto nella 12esima e ultima prova del Tour... Argomenti più discussi: LAZIOSound 2026: al via le finali live. Si parte da Latina con la sfida Urban e Briga come special guest; LAZIOSound 2026 entra nel vivo con la finale urban a Latina -; A Latina la musica giovane protagonista: al via le finali live di LAZIOSound 2026; LazioSound 2026: il contest entra nel vivo con i live delle finali di categoria.