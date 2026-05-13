Giovedì 21 maggio alle 21:00 si svolgerà a Roma la finale della categoria “Cantautorato” del contest musicale LAZIOSound 2026, presso i locali della Stazione Birra. L’evento vedrà esibirsi i concorrenti che hanno superato le fasi preliminari, sotto gli occhi di pubblico e giuria. La serata rappresenta l’atto conclusivo di questa edizione del concorso dedicato ai cantautori emergenti della regione.

Cosa: La finale della categoria “Cantautorato” del noto contest musicale LAZIOSound 2026.. Dove e Quando: A Roma, presso i locali della Stazione Birra, giovedì 21 maggio a partire dalle ore 21:00.. Perché: Per scoprire cinque promesse della scena musicale emergente e assistere all’esibizione speciale della cantautrice Irene Grandi.. Il panorama musicale italiano si arricchisce di nuove, vibranti energie grazie al contest LAZIOSound 2026, un’iniziativa che rappresenta molto più di una semplice competizione giovanile. Questo articolato progetto, nato dalla virtuosa sinergia tra le Politiche Giovanili della Regione Lazio e LAZIOcrea, e fortemente supportato dall’Assessore Simona Renata Baldassarre, si pone come un faro per le nuove generazioni di artisti.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LAZIOSound 2026: Finale Cantautorato a Roma

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