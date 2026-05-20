Sarri verso il ritorno al Napoli? Parla Lotito | Ha un contratto con la Lazio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato che Maurizio Sarri ha ancora un contratto con il suo club e ha espresso questa posizione rispondendo ai giornalisti a Montecitorio. La domanda riguardava un possibile ritorno dell’allenatore al Napoli, ma Lotito ha ribadito che non ci sono cambiamenti riguardo alla situazione contrattuale. La questione è tornata alla ribalta nelle ultime settimane, con voci di un possibile trasferimento, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali o novità da parte delle parti interessate.

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