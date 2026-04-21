La partita tra Atalanta e Lazio si disputa a Bergamo, con l’obiettivo di determinare quale delle due squadre accederà alla finale. La sfida segue il confronto tra Inter e Como, e le quote prevedono favoriti alcuni tra i protagonisti più noti. I tifosi sono in attesa di scoprire quale formazione riuscirà a superare il turno e avanzare nella competizione, mentre gli addetti ai lavori analizzano le probabili formazioni e gli esiti possibili.

La seconda sfida, dopo Inter-Como, è quella in programma a Bergamo tra i nerazzurri e i biancocelesti, reduci dal clamoroso successo in casa del Napoli Sarà tra Atalanta e Lazio la seconda semifinale di Coppa Italia che dovrà determinare il quadro della finalissima in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. Si parte dal 2-2 dell'andata, che si era giocata all'inizio del marzo scorso. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Lazio di mercoledì 22 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! L'Atalanta è reduce dal pareggio in campionato dell'Olimpico contro la Roma del grande ex Gasperini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Lazio, chi arriverà alla finalissima tra Palladino e Sarri? Il pronostico e le quote

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