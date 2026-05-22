Il tecnico campano è vicino a lasciare l'Atalanta, mentre la Lazio ha scelto lui come possibile nuovo allenatore. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per definire il trasferimento, che potrebbe portare al cambio della panchina. La società biancoceleste sta valutando questa opzione, mentre l'Atalanta si prepara a sostituire il tecnico uscente con un altro nome. La trattativa si sviluppa in un clima di riservatezza, senza comunicazioni ufficiali da entrambe le parti.

Verso uno scambio di allenatori tra Lazio e Atalanta. Mentre Maurizio Sarri si avvicina sempre di più alla panchina della Dea, il club biancoceleste, per sostituirlo, punta dritto su Raffaele Palladino che in questa stagione è stato proprio sulla panchina dei bergamaschi. Il casting del presidente Lotito e del ds Fabiani per il dopo-Sarri è in realtà ancora alle battute iniziali. Prima che entri nel vivo c’è da risolvere il contratto con Sarri (l’incontro per formalizzare la pratica è previsto all’inizio della prossima settima). Ma, pur essendo la ricerca del nuovo tecnico alle battute iniziali, un favorito c’è già ed è appunto Palladino. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, la prima scelta è Palladino. Verso lo scambio di panchine con l'Atalanta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Atalanta, i convocati per la Lazio: la lista scelta da Palladino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ufficiale l’elencoCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...

Leggi anche: Atalanta al completo verso il Verona: Palladino ha l’imbarazzo della scelta

LAZIO - Sarri, aria di addio: Palladino prima scelta dei bookmaker, ma in quota avanza la pazza idea Klose ift.tt/bo3Mf7G x.com

Modena, rivoluzione in attacco: la prima scelta è Artistico (Lazio)MODENA. Il mercato non aspetta. Ci sono giocatori che diventano velocemente obiettivi importanti e il tempismo in questi casi è tutto. Il direttore sportivo Andrea Catellani ha già dato prova di esser ... msn.com

Lazio, ag. Douglas:| 'La Serie A una prima scelta'Raggiunto da Cittaceleste.it, ha parlato Marcos Paulo Souza Ribeiro, agente di Douglas Teixeira, obiettivo per difesa della Lazio, soprattutto ora che la pista Breno sembra irrimediabilmente ... calciomercato.com