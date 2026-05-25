L’azienda friulana Conpac ha annunciato il lancio di Evolutiva, un nuovo servizio dedicato all’Advocacy. Il servizio è stato sviluppato in collaborazione con Conpac e mira ad aumentare l’engagement sui social media e altre piattaforme digitali. Non sono stati forniti dettagli tecnici o sui clienti coinvolti, né informazioni sui costi o sui tempi di implementazione. La società ha comunicato che il servizio si rivolge a realtà che vogliono migliorare la propria presenza online attraverso strategie di advocacy.

In collaborazione con Conpac Conpac ha creato un servizio in grado di aumentare l’engagement sui social aziendali, al fine di fornire ai propri partner un nuovo servizio disponibile in tutta Italia, che valorizzi il potenziale digitale, oltre a favorire lo scambio di interazioni tra utenti ed espandendo la viralità di ogni post pubblicato. Il servizio si chiama Evolutiva e rappresenta una svolta nel panorama pubblicitario, ed è un servizio innovativo e senza precedenti: un ecosistema digitale all’avanguardia per la valorizzazione la brand awareness di ogni marchio. L’azienda, guidata da Marco Valentinsig Ceo & Owner, ha dichiarato di aver realizzato 3 declinazioni differenti del servizio Evolutiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’azienda friulana Conpac lancia Evolutiva un nuovo servizio dedicato all’Advocacy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'azienda inaugura il nuovo showroom a Cervia: "Sarà uno spazio progettuale dedicato ad architetti e designer"Un'azienda ha aperto un nuovo showroom a Cervia, il primo nel suo territorio di origine, l’Emilia-Romagna.

Countdown, Tedx Bergamo lancia il nuovo format dedicato al cambiamento climatico: “Qual è il nostro impatto?”Il 12 aprile, nella città di Bergamo, si svolgerà la prima edizione del nuovo format Tedx intitolato \

Argomenti più discussi: Formula 1, furia Russell in Canada: Vorrei la stessa fortuna di altri; Inseguimento a Testaccio: auto in fuga si schianta su una rotonda. Fermato il conducente.

L'azienda friulana Conpac lancia Evolutiva, un nuovo servizio dedicato all'Advocacy(Adnkronos) - In collaborazione con Conpac Conpac ha creato un servizio in grado di aumentare l'engagement sui social aziendali, al fine di fornire ai propri partner un nuovo servizio disponibile in t ... msn.com

Fantoni, l'azienda friulana scelta dall'Arabian Centres Company per arredare i 4.500 metri quadrati del suo nuovo quartier generaleOSOPPO (UDINE) - Fantoni cavalca l'onda della metamorfosi saudita. Il piano di investimenti Saudi Vision 2030 sta cambiando il volto del Paese arabo. L'azienda friulana nel Medio Oriente ha realizzato ... ilgazzettino.it