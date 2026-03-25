Countdown Tedx Bergamo lancia il nuovo format dedicato al cambiamento climatico | Qual è il nostro impatto?

Il 12 aprile, nella città di Bergamo, si svolgerà la prima edizione del nuovo format Tedx intitolato

Bergamo. Countdown è il nuovo format Tedx che arriva per la prima volta quest’anno nella città di Bergamo domenica 12 aprile dalle 14 alle 18.30: un pomeriggio di talk e ispirazione con ricercatori, innovatori, attivisti e imprenditori per esplorare il filo rosso che lega il cambiamento del clima a quello di noi stessi. È possibile prenotare i biglietti al seguente link. Questo format nasce nel 2020 per affrontare l’attuale tema dei cambiamenti climatici nella transizione energetica e nelle soluzioni possibili da attivare per cercare di mitigare il cambiamento climatico. In tutto il mondo gli eventi Countdown hanno già generato oltre 270 milioni di visualizzazioni: una risposta concreta alla richiesta di azione reale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il cambiamento climatico accelera, e l’ONU lancia l’allarme: “Nel 2025 la Terra ha accumulato un calore record”Qualcuno continua a negarne perfino l’esistenza, eppure il cambiamento climatico è una realtà sempre più evidente e che macina record su record.

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TEDx torna a Bergamo con «Countdown»: talk ispirazionali sui cambiamenti climaticiRicercatori, professionisti, attivisti e imprenditori porteranno le loro voci ed esperienze sul palco del Teatro Sociale, dalle 14 alle 18.30 di domenica 12 aprile. ecodibergamo.it

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