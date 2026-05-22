L' azienda inaugura il nuovo showroom a Cervia | Sarà uno spazio progettuale dedicato ad architetti e designer
Un'azienda ha aperto un nuovo showroom a Cervia, il primo nel suo territorio di origine, l’Emilia-Romagna. Lo spazio è stato progettato come un ambiente dedicato a professionisti come architetti e designer, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per soluzioni legate all’architettura. La sede si trova in una regione che rappresenta le radici storiche e identitarie dell’attività. L’apertura segna un passo importante per l’espansione del gruppo nel settore.
Scrigno inaugura il nuovo showroom di Cervia, il primo spazio espositivo del gruppo in Emilia-Romagna, regione che rappresenta le radici storiche e identitarie dell’azienda che sviluppa soluzioni per l’architettura. Un’apertura dal forte valore simbolico e strategico, che consolida ulteriormente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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